Завод товаров для садоводства в Шатуре увеличил эффективность по нацпроекту

Предприятие в сфере садоводства «ГазонСити Агро» в Шатуре повысило производительность благодаря нацпроекту. Там оптимизировали процессы фасовки и упаковки травосмесей.

Как рассказали в подмосковном Мининвесте, благодаря внедрению бережливого производства на предприятии удалось на 10,2% сократить время процесса, на 10% снизить запасы и на 38,8% увеличить производительность.

Сейчас компания переходит на следующие этапы нацпроекта: тиражирование и совершенствование. Предприятие уже составило план по распространению новых методов на ближайшие 2,5 года.

«Разработаны дальнейшие планы для обеспечения роста производительности на 5% по сравнению с предыдущим годом. Так, на предприятии уже запущен новый проект по оптимизации процесса изготовления торфяных горшочков круглой формы», — добавили в министерстве.

Компания «ГазонСити Агро» выпускает товары для выращивания рассады, оказывает услуги по фасовке и упаковке травосмемей, комплектации садовых наборов и многое другое.

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