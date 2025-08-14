Завод бумажной продукции в Коломне повысит производительность по нацпроекту

Завод компании «Архбум-Упак» в Коломне повысит производительность по федеральному проекту. Там внедрят новые инструменты и механизмы, которые позволят увеличить выработку и сократить время протекания процессов.
Как рассказали в областном Мининвесте, «Архбум-Упак» выпускает бумажные пакеты разных размеров и видов для крупных торговых сетей и предприятий быстрого питания. На заводе уже провели стартовое совещание со специалистами Регионального центра компетенций. Для внедрения новых методик выбрали производство бумажных пакетов с ручками из бурого сырья.
Ожидается, что участие в проекте позволит компании на 10% сократить время протекания процессов, на 15% уменьшить объем незавершенного производства и на 10% увеличить выработку.
Чтобы присоединиться к проекту «Производительность труда» нужно подать заявку по ссылке.
