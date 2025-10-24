Завод алюминиевых профилей в Подмосковье провел экскурсию для участников СВО

Фото: Владислав Мурашов посетил один из крупнейших лифтостроительных заводов Подмосковья / Медиасток.рф

Международная Алюминиевая компания в Павловском Посаде провела экскурсию для участников СВО и их семей. Они ознакомились с работой предприятия в рамках программы «Промышленный туризм».

Как рассказали в областном Мининвесте, гости узнали об истории компании и увидели само производство. Сотрудники предприятия рассказали о возможностях трудоустройства и карьерных перспективах.

К проекту уже присоединились «Метровагонмаш», «Газдевайс», АК «Рубин», индустриальный парк «Есипово» и другие предприятия.

В министерстве напомнили, что правительство Подмосков я первым выступило с инициативой проведения экскурсий на производствах для участников спецоперации.