Завершающий этап восстановления электричества начался в Подмосковье

Представители компании «Россети» вышли на финишную прямую в восстановлении электроснабжения на севере и северо-западе Подмосковья после циклона. Электричество уже вернули почти во все отключенные населенные пункты Сергиево-Посадского округа, а в Талдомском округе завершаются последние подключения. Об этом сообщили в Минэнергетики региона.

Свет снова появился более чем в 770 населенных пунктах. Работы продолжаются в Клину, Дмитрове и Солнечногорске.

Большинство проблем с электроснабжением возникли из-за деревьев, которые начали падать после сильного ливня. Сейчас специалисты устраняют мелкие повреждения в потребительских сетях 0,4 кВ, включая садовые товарищества и коттеджные поселки, где жители сами отвечают за свои линии.

Напомним, для связи с энергетиками и получения информации работает бесплатная горячая линия: 8 (800) 220-02-20.