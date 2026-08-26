Заведующая поликлиникой из Можайска стала заслуженным работником Подмосковья

Юлия Владимировна — коренная жительница Можайска. После школы она начала путь в медицине с должности санитарки, затем окончила Московскую медицинскую академию имени И. М. Сеченова и в 1995 году вернулась в родной город участковым педиатром. С 2012 года возглавляет детскую поликлинику.

Выбор профессии был предопределен: она продолжает врачебную династию, насчитывающую более 270 лет. Ее предки — земские врачи и выпускники первых женских медицинских академий. Можайцы помнят ее маму, долгие годы возглавлявшую детский стационар, и брата — известного нейрохирурга и травматолога.

За почти 30 лет работы Юлия Владимировна спасла тысячи маленьких пациентов. Она побеждала в конкурсе «Лучший врач Московской области», награждена Почетной грамотой губернатора Подмосковья и Благодарностью Министерства здравоохранения Российской Федерации. С 2021 года является Почетным донором России, а в 2026 году отмечена как «Лучший наставник» для молодых врачей.

Она активно участвует в социальных проектах, в том числе в создании «Доброй комнаты» в детском отделении. Присвоение звания — заслуженная оценка труда, посвященного здоровью подрастающего поколения округа.