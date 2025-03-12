Заслуженный работник химической отрасли в Воскресенске отметила 80-летие

Заслуженный работник химической отрасли в Воскресенске Лилиана Владимировна Ракчеева отметила 80-летний юбилей 8 марта. Ее поздравили директор филиала объединенной химической компании «Уралхим» Дмитрий Трушков, начальник технического отдела Владимир Миронов и коллеги.
Лилиана Ракчеева работала на воскресенском предприятии с 1970 года.
«Свой трудовой путь я начала в методической аналитической группе Центральной лаборатории. Затем в 1976 году перешла в научно-исследовательский институт по удобрениям и инсектофунгицидам в лабораторию очистки сточных вод на научно-исследовательскую работу», — рассказала кандидат технических наук заслуженный работник науки и техники Московской области, ветеран воскресенского филиала «ВМУ» АО «ОХК „Уралхим“».
Лилиана Ракчеева руководила Центральной лабораторией на протяжении 20 лет начиная с 1992 года. Затем она ушла на пенсию. Свободное время Лилиана Владимировна проводит с внуками и правнуками, а также вяжет и вышивает.
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