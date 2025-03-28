Заседание Союза промышленников Подмосковья прошло в Серпухове

Заседания комиссии при Московском областном Союзе промышленников и предпринимателей прошло в Губернском колледже в Серпухове. На мероприятии обсудили развитие профессионального образования и дефицит кадров.

В Серпухове работают около 400 малых, средних и крупных компаний, в которых есть запрос на технические кадры. Поэтому участники заседания обсудили пути решения дефицита рабочих на предприятиях, взаимодействие с образовательными учреждениями для повышения качества подготовки специалистов, меры государственной поддержки, новые инструменты подбора персонала и содействие в трудоустройстве через портал «Работа в России».

«Уверен, что принятые решения помогут обеспечить квалифицированными кадрами предприятия Московской области и сыграют важную роль в развитии региона», — отметил временно исполняющий полномочия главы городского округа Серпухов Алексей Шимко.