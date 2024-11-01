Заседание по развитию культуры Подмосковья прошло в Павловском Посаде

В округе прошло заседание общественного совета проекта «Культура малой Родины». Участники обсудили достижения уходящего года и планы по развитию культуры в регионе.

Дом-музей Вячеслава Тихонова стал местом встречи культурных деятелей, представителей администрации, депутатов и предпринимателей из разных уголков Московской области. Участники подвели итоги года, обменялись идеями и наметили планы для улучшения культурной среды.

Своими успехами поделились начальник Управления профессионального искусства и художественного образования Наталья Рыбина, депутат Линара Самединова и директор культурно-досугового центра «Дулевский» Виктория Беккер.

Партийный проект «Единой России» направлен на укрепление связей с некоммерческими организациями, расширение культурных пространств и развитие локального «культурного кода». Члены совета проводят уникальные мероприятия, которые подчеркивают самобытность каждого округа.

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