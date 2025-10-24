Заседание о погашении задолженностей за использование лесов прошло в Подмосковье

В Подмосковье прошло заседание межведомственной комиссии по снижению задолженности по платежам за использование лесов. Арендаторам земельных участков напомнили правила и способы избежать санкций.

Заседание прошло под руководством главы регионального Комлесхоза Алексея Ларькина. В нем участвовали представители управления Федеральной службы судебных приставов, ФНС, а также сотрудники профильных отделов комитета, арендаторы-должники лесных участков.

На заседании обсудили вопросы погашения задолженности, а также аспекты совместной работы Мособлкомлеса и ведомств Москвы и Подмосковья по взысканию недоимки в бюджет.

Пользователям участков напомнили требования законодательства, а также порядки и сроки исполнения обязательств.