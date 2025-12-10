Заседание к Международному дню борьбы с коррупцией прошло в Балашихе

Рабочая встреча местного Союза предпринимателей с представителями контролирующих и надзорных органов состоялась в Балашихинской торгово-промышленной палате и стала частью всероссийской акции. На заседании собрались сотрудники прокуратуры, руководители налоговой службы, профильных ведомств и администрации округа.

Участники встречи подвели итоги исследования «Бизнес-барометр коррупции», обсудили вопросы и ситуации, которые возникают в реальной работе компаний и связаны с требованиями законодательства.

«Мы каждый год проводим заседание с контролирующими и надзорными органами, чтобы наши предприниматели смогли лично обратиться к представителям служб и задать интересующие их вопросы. Также мы подводим итоги нашей работы за 2025 год и определяем новые аспекты деятельности, которые станут основой для дальнейшего развития ТПП и усиления поддержки предпринимателей городского округа», — отметил президент Балашихинской ТПП Анатолий Шестаков.

В этот же день прошло совместное заседание правления, Совета Балашихинской ТПП и правления Союза промышленников и предпринимателей Балашихи (ТОР). Участники подвели итоги деятельности ТПП и ТОР 2025 года и обсудили дальнейший план работы.

Особое внимание уделили участию во внеочередном XI съезде ТПП Московской области. Были избраны делегаты, которые представят интересы бизнес-сообщества Балашихи на региональном уровне и сформулируют предложения по развитию системы торгово-промышленных палат Подмосковья.

Сегодня Балашихинская ТПП объединяет больше 220 предприятий и организаций округа. Она защищает интересы малого, среднего и крупного бизнеса во всех сферах.