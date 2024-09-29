Заседание депутатов по вопросам помощи бойцам СВО провели в Химках

Депутаты обсудили отдельные поправки на муниципальном уровне: освобождение от уплаты земельного налога военнослужащих специальной военной операции на период участия в боевых действиях, а также на три месяца после возвращения.

«Федеральным законодательством предусматривается освобождение от ряда налогов участников, которые имеют статус ветерана боевых действий, мы же говорим о тех людях, которые принимают участие в военных действиях, работают в зоне специальной военной операции, но по каким-то причинам еще не получили статус ветерана боевых действий. Муниципальным законодательством мы предусмотрели ряд льгот, которые освобождают их от уплаты земельного налога», — пояснил председатель Совета депутатов городского округа Химки Сергей Малиновский.

По его словам, свыше двухсот жителей Химок коснется эта льгота.

Отметим, свыше 300 тонн гуманитарных грузов с начала специальной военной операции собрали активные жители Химок, местные депутаты и общественники, активисты и волонтеры. Сейчас помощь отправляют мирным жителям Курской и Белгородской областей. В приоритете у депутатов и администрации городского округа также остается поддержка членов семей бойцов СВО.

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