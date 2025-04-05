Заседание членов Ассоциации ветеранов СВО прошло в Химках

Бойцы спецоперации, заместитель главы Андрей Зайцев, руководитель местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Александр Александров и координатор фонда «Защитники Отечества» Евгения Евсеева обсудили меры поддержки военнослужащих. Один из главных вопросов — трудоустройство защитников после окончания службы.

Участники встречи обсудили адаптацию военнослужащих к гражданской жизни, участие ветеранов в патриотическом воспитании молодежи и вступление химчан в Ассоциацию для расширения сообщества и консолидации усилий по поддержке ветеранов.

В результате в состав Ассоциации ветеранов СВО вступили новые участники. Это говорит о том, что важно проводить подобные встречи и делиться опытом с единомышленниками.

Напомним, администрация Химок и Ассоциация ветеранов СВО Московской области подписали соглашение о сотрудничестве. Работа будет направлена на оказание помощи бойцам и их семьям. Основные направления — социальная адаптация, медицинская реабилитация, психологическая помощь, трудоустройство ветеранов, меры поддержки жен, матерей и детей участников СВО.