Защиту здоровья новорожденных усилили в Наро‑Фоминском перинатальном центре

В Наро-Фоминском перинатальном центре отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных пополнилось высокотехнологичным медицинским оборудованием. Министерство здравоохранения Московской области сообщило, что теперь возможности центра существенно расширены.

Ключевым приобретением стали два аппарата для искусственной вентиляции легких, способных обеспечить максимально бережную и эффективную респираторную поддержку. Эти аппараты позволяют точно настраивать параметры дыхания, адаптируясь к индивидуальным потребностям каждого новорожденного.

Кроме того, отделение получило две реанимационные системы открытого типа.

«Новое оснащение — это не просто техника, это гарантия того, что мы сможем обеспечивать высочайшие стандарты медицинской помощи нашему самому хрупкому контингенту пациентов. Эти современные системы значительно повышают уровень комфорта для наших маленьких пациентов, минимизируя стресс и дискомфорт в период их пребывания в отделении. Мы рассматриваем это как важнейший этап в развитии нашего учреждения, направленный на дальнейшее улучшение качества лечения и повышение профессиональной эффективности всего медицинского персонала», — отметила главный врач центра Людмила Кещьян.

Также она добавила, что приобретенное оборудование открывает новые горизонты в оказании специализированной помощи. Аппараты ИВЛ критически важны для новорожденных с дыхательной недостаточностью, недоношенных детей, а также малышей, перенесших тяжелые заболевания или операции. Реанимационные системы открытого типа, в свою очередь, создают условия для выхаживания детей с низким весом при рождении, детей с врожденными патологиями и тех, кто находится в нестабильном состоянии.