Защиту от грозовых перенапряжений усилят на ЛЭП в Воскресенске

Специалисты филиала публичного акционерного общества «Россети» укрепят защиту от грозовых перенапряжений на 11 линиях электропередач в Подмосковье. Всего обновят свыше сотни километров грозотроса, в том числе на территории Воскресенска.

Модернизацию проведут на объектах, которые влияют на мощность Конаковской ГРЭС, а также обеспечивают энергетические связи Подмосковья с Рязанской и Владимирской областями. Для обновления применят высокопрочные и устойчивые к коррозии материалы российского производства. Работы улучшат надежность транзитов в сезон гроз.

Напомним, что грозотрос используют для защиты линий электропередач от прямых ударов молний и связанных с ними перенапряжений. Своевременная замена этого элемента помогает снизить риски аварийных ситуаций и перебоев в электроснабжении потребителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о том, что в регионе планируют построить пять питающих центров в Чехове, Раменском, Домодедове, Одинцове и Дубне.