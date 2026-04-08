Зарубежные театры примут участие в «Мелиховской весне» в Подмосковье

За 26 лет своего существования Международный театральный фестиваль «Мелиховская весна» стал значимым культурным событием. В этом году на фестивале выступят шесть зарубежных театров из Вьетнама, Сербии, Республики Беларусь, Ирана, Абхазии и Казахстана.

Один из главных театров восточной Сербии, Народный театр Тимочской Краины — Центр культуры «Зоран Радмилович», представит спектакль «Чеховская комната». В постановке режиссера Никола Завишича переплелись несколько историй Чехова, охватив целый калейдоскоп тем.

«Прежде всего, мы всей командой осмелились взяться за интерпретацию коротких рассказов Чехова. Лично для меня не существует более захватывающего чтения, чем они», — отмечает режиссер спектакля Никола Завишич.

Театр-студия киноактера Национальной киностудии «Беларусьфильм» (Республика Беларусь) привезет на фестиваль спектакль «Дядя Ваня». Художественный руководитель коллектива народный артист Беларуси Александр Ефремов с нетерпением ждет встречи с новым зрителем.

Республиканский академический немецкий драматический театр (Казахстан) представит свою версию «Трех сестер» в постановке режиссера Наташи Дубс. Государственный русский театр драмы им. Искандера (Абхазия) представит интерпретацию «Чайки» в постановке режиссера Романа Кочержевского.

Международная театральная группа «Чайка» из Ирана представит неожиданное прочтение знаменитой пьесы «Чайка» — спектакль «Константин Гаврилович Треплев». Во вьетнамской сценической адаптации «Чайки» режиссера Буй Нху Лай происходит своеобразный «перевод» художественного мира Чехова в иную эстетическую систему, более близкую вьетнамскому зрителю.

«С каждым годом на участие в фестивале приходит все больше заявок от зарубежных театров», — поделилась директор музея-заповедника «Мелихово» Анастасия Журавлева. — «Радостно, что популярность и привлекательность нашего фестиваля растет, а творчество Чехова объединяет людей, несмотря на различия языков и национальных культур».

XXVI Международный театральный фестиваль «Мелиховская весна» пройдет в музее-заповеднике А. П. Чехова «Мелихово» с 22 по 31 мая.