Зарайский народный театр и детская студия представят две постановки 19 октября

В Зарайском городском округе народный театр и детская студия представят 19 октября две постановки. Зрители увидят спектакль «Маленькая Баба Яга» и комедийное шоу «Смешные люди».

В малом зале Центра досуга «Победа» городского округа Зарайск народный театр и детская театральная студия «Сказка» под руководством Елены Зайцевой покажут зрителям два спектакля.

В 15:00 пройдет музыкальное представление для детей старше шести лет «Маленькая Баба Яга». А в 18:30 по мотивам рассказов Надежды Тэффи, Михаила Зощенко и Аркадия Аверченко зрители увидят комедийное шоу «Смешные люди». Спектакль предназначен для ребят старше 12 лет.

Вход для зрителей бесплатный. Мероприятие пройдет в Центре досуга «Победа» по адресу: город Зарайск, улица Советская, дом № 28а.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».