Запись в школы и подготовительные курсы для детей началась в Серпухове

В Подмосковье с 1 апреля начался прием заявлений в школы. Чтобы подготовиться к учебному году, в городском округе Серпухов будущие первоклассники могут пройти специальные подготовительные курсы.

В Пущине занятия организовали на площадках школ. Они помогут детям развивать интеллектуальные, социальные, эмоциональные и психологические навыки, необходимые для успешного перехода в новый этап жизни.

Роман Татаринцев, отец четверых детей, поделился, что в этом году его сын Тимофей станет первоклассником и поступит в гимназию, где когда-то учился и он сам. Тимофей посещает подготовительные курсы «Предшкольная пора», которые проводит педагог начальных классов Дарья Лучникова.

«Эти курсы очень важны, так как ребенок должен привыкнуть к школьной жизни. Тимофей с удовольствием идет на занятия и уже с нетерпением ждет момента, когда станет первоклассником», — рассказал Роман Татаринцев.

Занятия для дошкольников в Пущинской гимназии проводятся два раза в неделю по вечерам в небольших группах. Ребята учатся читать и писать, осваивают основы математики и развивают логическое мышление. Каждое занятие длится один час с коротким перерывом. Полная программа подготовки рассчитана на 56 часов. Записаться на курсы на следующий год можно через портал «Госуслуги» Московской области.