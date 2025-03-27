Запись в первые классы по месту регистрации начнется в Воскресенске с 1 апреля

В гимназии № 1 в Воскресенске напомнили о подаче заявлений на прием в первые классы по месту регистрации. Этот этап продлится до 30 июня.

Прием заявлений в первые классы начнется по всему Подмосковью с 1 апреля.

«Подать заявление родители будущих первоклассников могут через портал госуслуг. Там нужно заполнить СНИЛС и данные паспорта родителя, а для ребенка — свидетельство о рождении и данные о прописке. В школу приносить оригиналы документов не нужно. У нас автоматически зачислены в первый класс дети, которые обучаются в дошкольных учреждениях, прикрепленных к гимназии, — это 70 будущих школьников», — рассказала заместитель директора Елена Рослякова.

На данный момент в двух гимназиях учатся 134 первоклассника.

Запись проходит в два этапа. Первый продлится до 30 июня. В этот период образовательные учреждения принимают заявления от родителей, чьи дети проживают по месту регистрации, а также от льготников и тех, чьи братья и сестры учатся в желаемой школе. Во время второго этапа, который начнется с 6 июля, заявления могут подать те, кто не проживает на закрепленной территории, и родители, не успевшие сделать это ранее.

Отметим, что в Московской области в 2025 году впервые за школьные парты сядут более 100 тысяч детей.