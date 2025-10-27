Запись в кружки и секции возглавила рейтинг популярных госуслуг Подмосковья

За минувшую неделю через портал государственных услуг Московской области подали свыше 5,5 тысячи заявлений на профессиональную аттестацию педагогических работников. Сервис позволяет оформить квалификационные категории.

Услуга «Аттестация педагогических работников» также дает возможность получить статус наставника или методиста. Подать заявление в электронном формате могут преподаватели муниципальных и частных организаций Подмосковья.

Наибольшей популярностью у жителей региона традиционно пользовалась услуга по записи в кружки и секции — за неделю жители оформили свыше 28 тысяч заявлений. Второе место в рейтинге востребованности заняла услуга по выдаче выписки из домовой книги, которую запросили более 18,6 тысячи раз.

Также в топ популярных услуг вошли: выдача и замена социальных карт жителя Московской области (около 10 тысяч заявок) и обслуживание транспортных карт «Стрелка» (свыше 7,5 тысяч).

В общей сложности на портале государственных слуг Подмосковья доступно около 400 сервисов.

Воспользоваться ими можно также через мобильное приложение «Добродел».