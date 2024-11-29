Занятия в Школе паллиативного пациента проведут в Подмосковье в декабре

Школы паллиативного пациента открылись в разных округах Подмосковья в этом году. В этом декабре в них проведут занятия по уходу за тяжело больными родственниками.

В Школах паллиативного пациента проводят занятия паллиативные врачи. Они отвечают на вопросы жителей и рассказывают о специализированном питании, гигиене, психологическом здоровье и правильном общении с больными.

В декабре занятия проведут во всех школах.

«Правильный уход за тяжелобольными пациентами поможет родственникам, которые столкнулись с такой жизненной ситуацией сохранить психологическое и физическое здоровье», — прокомментировала руководитель координационного центра паллиативной медицинской помощи Анна Шестакова.

Узнать подробнее о Школе паллиативного пациента можно по телефону горячей линии +7 (498) 683-83-83, а с 1 декабря — на тематическом интернет-портале.