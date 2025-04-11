Занятия с психологом пройдут в Школе материнства в Воскресенске

В Воскресенской больнице успешно функционирует комплекс мероприятий, направленных на образование и поддержку молодых родителей. Два раза в месяц психолог проводит занятия в Школе материнства.

В родильный комплекс в Воскресенске входят женская консультация, гинекологическое и акушерское отделения. Молодым мамам оказывают поддержку на протяжении всей беременности.

«Для пациенток два раза в месяц мы проводим занятия в Школе материнства. Когда у женщины первые роды, она должна понимать, что свободным временем нужно делиться. Мы разбираем темы, касающиеся развития ребенка внутриутробно, роды и функции отца и матери в семье», — рассказала неонатолог-психолог Алла Кудрявцева.

В детской поликлинике работает психолог, который проводит диагностику психологического состояния и развития ребенка любого возраста.

«В детской поликлинике я консультирую мам по вопросам первого года жизни ребенка. Бывают и вопросы, которые касаются ребят школьного возраста. Здесь точно также мы прорабатываем вопросы построения дня малыша», — отметила Алла Кудрявцева.