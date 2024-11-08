Тренинги по работе с документами проведут для медиков в Подольске

Глава городского округа Григорий Артамонов обсудил вопросы здравоохранения с главным врачом Подольской областной клинической больницы Варданом Геворкяном и первым заместителем главы горсовета Любовью Ушаневой. На встрече разбирали обращения жителей муниципалитета и оперативную отработку запросов.

Самое большое число обращений горожан касалось амбулаторной помощи, в том числе несвоевременного и некорректного оформления документов в Единой медицинской информационно-аналитической системе.

Григорий Артамонов поручил организовать дополнительное обучение медицинского персонала работе в ЕМИАС и усилить контроль качества в учреждениях здравоохранения.

Любовь Ушанева рассказала о результатах анализа обращений пациентов, поступивших в 2024 году в совет депутатов. Она отметила, что позитивных отзывов о работе учреждений здравоохранения муниципалитета гораздо больше, чем критических. Жителей очень обрадовало открытие новых фельдшерско-акушерских пунктов в поселке Железнодорожный и селе Сынково. А вскоре откроется еще один ФАП в поселке Молодежный.

Глава округа заявил, что власти будут искать новые возможности для организации взаимодействия с жителями Подольска. «Качественный диалог с людьми особенно важен для сферы здравоохранения», — подчеркнул Григорий Артамонов.

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