Занятия по медиакоммуникациям провели для студотрядов в Подмосковье

В Подмосковье прошла Всероссийская медиашкола Российских студенческих отрядов. На нее приехали более 80 руководителей пресс-служб из разных регионов страны. Организаторами выступили студенческие отряды Московской области при поддержке Министерства информации и молодежной политики региона.

«Это вторая медиашкола РСО, которая проходит у нас в Подмосковье. В течение трех дней участники интенсивно обучались основам создания качественного контента и эффективной работе в информационном пространстве. Образовательная программа сочетала теоретические занятия и практические мастер-классы от спикеров Росмолодежи, Российского общества „Знание“, Вконтакте, Сбербанка, Тавриды и Мастерской дизайна в Сенеже», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Особое внимание уделили современным технологиям. Участникам рассказали, как создавать контент с помощью нейросетей и применять приемы коммуникационного дизайна. Эксперты «ВКонтакте» объяснили, как работают алгоритмы соцсети и какие форматы лучше всего вовлекают аудиторию, а представители Росмолодежи поделились примерами успешных кампаний и подходами к работе с блогерами.

«Проведение Всероссийской Медиашколы на территории Подмосковья стало для нас большой честью и ответственностью. Мы рады предоставить площадку для диалога между ведущими экспертами медиасферы и нашими талантливыми ребятами», — добавил руководитель студенческих отрядов Московской области Павел Ковалев.

На практических занятиях участники учились разрабатывать медиастратегии для своих региональных отрядов, тренировали навыки самопрезентации и решали прикладные задачи. Например, создавали план продвижения нового проекта РСО в соцсетях или разрабатывали антикризисную стратегию для регионов, где появились негативные публикации.