Занятия по иппотерапии для инвалидов проведут в Орехово-Зуеве

В Орехово-Зуеве работает конный двор Елены Петровой. Сюда на занятия по иппотерапии приезжают люди с ОВЗ со всего округа. Также там можно освоить навыки работы с лошадьми и обучиться верховой езде.

Конный двор находится в деревне Иванищево Орехово-Зуевского городского округа. Его хозяйка Елена Петрова помогает своим подопечным и заботится о них. Многих лошадей она выхаживает: у одних проблемы со зрением, у других некоторые заболевания, а кто-то восстанавливается после большого спорта. Елена проводит с ними занятия, ухаживает за ними, подбирает режим кормления.

Первую лошадь по кличке Лада Елена Петрова нашла поблизости, чтобы перед покупкой оценить ее вживую. Вторым воспитанником конного двора стал Аристократ, а дальше появились Грант, Мая и Перси.

На занятия по иппотерапии сюда приезжают взрослые и дети с ограниченными возможностями здоровья. Вместе с тренером Елена подбирает для них программу реабилитации. Также на конном дворе можно просто полюбоваться этими грациозными животными и освоить навыки верховой езды.

«Лошадь — это культурная часть нашей истории, об этом сейчас стали забывать. Некоторые детишки приезжают, даже не видели никогда лошадку. Бегут к коням сломя голову», — поделилась хозяйка конного двора Елена Петрова.

Так, она совмещает два важных дела: спасает животных и помогает людям с проблемами здоровья. Посетить конный двор может каждый, предварительно связавших с хозяйкой.

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