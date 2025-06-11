Занятия на тему газовой безопасности пройдут в школах Подмосковья летом

Квесты и эстафеты на тему газовой безопасности проведут в школах Подмосковья во время летних каникул. Их уже посетили 200 человек.

Занятия посетят школьники с седьмого по десятый классы. Уроки уже прошли в Мытищах, Королеве, а также в Селятино и Успенской СОШ. Следующими к проекту присоединятся ученики Песковской школы, а также школы № 18 в Балашихе. Интерактивные мероприятия там состоятся 18 июня.

«Обучая школьников основам газовой безопасности, мы делаем важный шаг к формированию осознанного и внимательного отношения к природному газу в быту. Этим летом в наших безопасных каникулах примут участие более двух тысяч детей из 33 подмосковных школ», — рассказал генеральный директор «Мособлгаз» Игорь Баранов.

На уроках детям рассказывают о том, как пользоваться плитой, перекрывать газ, для чего нужны конфорки.

Лучшие школьные команды наградят путевками в лагерь «Детский наукоград» в Рузе.