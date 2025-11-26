Занятия чарльстоном открыли в клубе «Активное долголетие» в Балашихе

Участницы программы «Активное долголетие» в Балашихе начали заниматься чарльстоном — новым для них танцевальным направлением. Занятия проходят во Дворце культуры «Балашиха» под руководством опытного тренера.

Регулярные тренировки положительно влияют на самочувствие и настроение, повышают качество жизни и дают возможность участвовать в конкурсах и фестивалях.

«Я вступила в „Активное долголетие“ полтора года назад, а танцами занялась летом этого года. Мы попробовали разные стили, а сейчас изучаем чарльстон. Это очень энергичный танец — интересно и танцорам, и зрителям. Приятно находиться в дружном коллективе, где все поддерживают друг друга», — поделилась участница «Активного долголетия» Виктория Ринейская.

Программа «Активное долголетие» в Балашихе реализуется в рамках национального проекта «Демография» и регионального проекта «Старшее поколение». Присоединиться к творческим и спортивным занятиям, экскурсиям и культурным программам могут все желающие, состоящие в проекте.

Записаться и получить дополнительную информацию можно по телефонам: 8 (495) 523-81-55, 8 (495) 522-44-37.