Занятие по зумбе провели для «Активного долголетия» в Павловском Посаде

Яркая и энергичная «зумба-сессия» собрала в городском парке Павловского Посада представителей старшего поколения. На занятие пришло большое количество участников.

Пожилые люди с удовольствием танцевали на свежем воздухе под зажигательную музыку. Директор парка Ольга Петренко отметила, что особое внимание уделялось доступным и безопасным упражнениям, адаптированным для старшего поколения.

Подобные занятия в городском парке Павловского Посада проводятся регулярно. Это позволяет участникам проекта «Активное долголетие» не только поддерживать здоровье, физическую форму и жизненный тонус, но и почувствовать себя бодрыми и счастливыми благодаря общению с единомышленниками.

Проект «Активное долголетие» при поддержке губернатора Андрея Воробьева существует в Подмосковье уже пять лет. Участникам программы предлагают множество разнообразных активностей и мероприятий — от спорта и танцев до творчества и путешествий.