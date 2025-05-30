Занятие по зумбе для участников «Активного долголетия» прошло в Павловском Посаде

Пенсионеры Павловского Посада приняли участие в зумба-сессии в городском парке. Ее организовали специально для представителей клуба «Активное долголетие».

По словам организаторов, такой формат занятий для людей серебряного возраста — это прекрасный способ совместить физическую активность и приятное общение. В программу включили упражнения, которые специально адаптировали для пенсионеров.

Участникам понравилось мероприятие. Они поблагодарили организаторов за качественный подход.

Отметим, что такие активности проходят в городском парке Павловского Посада регулярно. Они направлены на поддержание здоровья и жизненного тонуса у пожилых горожан.

Ранее мы рассказывали о том, что воду раздали на автобусных остановках в Павловском Посаде. Инициатива направлена на повышение комфорта горожан в жаркую погоду.