Замглавы Воскресенска и депутаты проверили дворы на Пионерской улице

Контроль за содержанием многоквартирных домов и общественных пространств постоянно осуществляется в муниципалитете. В ходе очередного осмотра были проверены дома № 13 и 17 на Пионерской улице в центральной части Воскресенска.

Проверку проводила первый заместитель главы городского округа Елена Овсянкина. Ее сопровождали депутаты окружного совета Дмитрий Муконин и Жанна Мишина, работники муниципального учреждения «Благоустройство и озеленение», сотрудники управляющей компании «Наш дом — Воскресенск» и представители Управления территорией городского округа Воскресенск.

Представители администрации, депутаты и сотрудники профильных служб обсудили с жителями ряд важных тем. Горожан интересовали вопросы содержания многоквартирных домов, своевременного вывоза мусора, качества уборки в подъездах, поддержания чистоты и порядка на контейнерной площадке, отопления, а также наличия актуальной информации на стендах.