Замглавы Серпухова проверил качество питания в столовой школы № 3

Первый заместитель главы городского округа Серпухов Руслан Богомолов побывал в школе № 3. Он проинспектировал организацию и качество горячего питания для учащихся.

Вместе с Русланом Богомоловым на проверку отправились депутат Совета депутатов Максим Валиков и исполняющая обязанности директора школы Оксана Игнатова. Комиссия осмотрела обновленные после капитального ремонта 2023 года пищеблок и столовую. Отдельное внимание участники встречи уделили соблюдению санитарных норм, техническому состоянию оборудования и разнообразию блюд.

По словам Руслана Богомолова, важно, чтобы дети получали не только качественную и сбалансированную, но и вкусную еду.

«Здесь видна слаженная работа персонала и искренняя забота о здоровье и благополучии школьников», — подытожил первый замглавы Серпухова.

Отметим, что с 1 сентября 2025 года в школе сменился поставщик пищевых продуктов. Это позволило вывести качество питания учащихся на новый уровень.