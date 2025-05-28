Замглавы Павловского Посада проверил состояние местного Дворца культуры

Специалисты администрации Павловского Посада провели еженедельный объезд территории округа. Они обратили внимание на содержание Дворца культуры Павлово-Покровский.

Мероприятие прошло по поручению главы Павлово-Посадского городского округа. Его курировал заместитель главы муниципалитета Александр Кулаков. Также участие приняли руководители городских служб.

После осмотра замглавы дал поручения сотрудникам Дорожного ремонтно-строительного управления и учреждения «Благоустройство Павловский Посад». Им предстоит произвести покос территории, обрезать аварийно-опасные деревья и убрать крупногабаритный мусор.

Кроме того, представителям торговых точек направят предписание о необходимости закрасить надписи на объектах торговли. Специалисты возьмут на усиленный контроль подбор мусора на контейнерной площадке и вдоль территории Дворца культуры. Все работы должны завершить до вечера 29 мая.