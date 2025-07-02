Замглавы Павловского Посада проверил состояние дорог и дворов в округе

Традиционный объезд территорий прошел в Павловском Посаде. В нем поучаствовали первый заместитель главы округа Филипп Ефанов и руководители городских служб.

Так, комиссия побывала в Песчаном переулке. Здесь жители попросили обустроить дорогу с твердым покрытием и установить фонари.

Светильники появятся тут уже сегодня. Также до конца августа специалисты дорожного ремонтно-строительного управления отремонтируют полотно, используя асфальтовую крошку.

Жители домов на Малой Песчаной улице обратились с вопросом об установке детского игрового комплекса. Совместно с замглавы они рассмотрели две локации .Филипп Ефанов пообещал проработать запрос в 2026 году.

Установить спортивный комплекс и обустроить пешеходную тропу попросили жители дома № 12а на улице Тимирязева. Реализовать проекты также должны в следующем году.

Кроме того, до 31 августа завершат обустройство дороги к контейнерной площадке во дворе дома № 2 на улице Кузьмина. А в 2026-м планируют расширить парковку у дома № 30 по Южной улице.