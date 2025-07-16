Замглавы Павловского Посада провел встречу с жителями в СНТ

Заместитель главы Павлово-Посадского округа Александр Кулаков встретился с жителями в рамках еженедельного пешего обхода территорий в СНТ «Природа-3». Основными вопросами обсуждения стали покос обочин дорог и опиловка деревьев.

Александр Кулаков поручил сотрудникам учреждения «Благоустройство» в кратчайшие сроки выполнить работы в своей зоне ответственности и доложить о результатах.

Жителей также интересовал вопрос ремонта дороги. «Проработаем все варианты решения, проведем повторную встречу, где наметим план и сроки работ», — сказал заместиель руководителя муниципалитета.

Одна из участниц встречи рассказала, что ее семья живет в городе, но летом переезжает на дачу. «Мы благодарны администрации, что не забывают про СНТ и решают наболевшие проблемы на месте. Очень ждем окос обочин, надеемся, что и у нас скоро будет красота», — сказала она.

Подобные встречи с жителями Павлово-Посадского округа проходят еженедельно. Кроме того, задать интересующие вопросы павловопосадцы могут по телефону горячей линии главы муниципалитета: 2-99-03. Записаться на личный прием можно по телефону: 2-99-05.