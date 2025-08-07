Замглавы Павловского Посада провел встречу с жителями улиц Совхозная и Фрунзе

Первый заместитель главы Павлово-Посадского городского округа Филипп Ефанов побывал на улицах Совхозная и Фрунзе, где побеседовал с местными жителями. Собравшиеся обсудили вопросы ремонта многоквартирных домов и благоустройства дворов.

Жители Совхозной улицы рассказали Филиппу Ефанову о необходимости прочистки водоотводной канавы. Специалисты Дорожного ремонтно-строительного управления проведут работы до конца текущей недели.

Встреча с жителями продолжилась на улице Фрунзе. Жильцы дома № 61 пожаловались на протечку крыши. Помимо этого, они обратили внимание Филиппа Ефанова на необходимость обновления краски на элементах детского игрового комплекса и скамейках. Также собравшиеся попросили установить ограждения клумбы у подъезда.

Жильцов домов № 32 и № 34 интересовало проведение капитального ремонта крыши и фасада здания. По словам Филиппа Ефанова, управляющая компания устранит локальные протечки и отремонтирует межпанельные швы до 20 августа.

«Окраску детской игровой площадки и лавочек сотрудники МБУ „Благоустройство“ выполнят в течении недели. Вопросы, волнующие жителей в части капремонта многоквартирного дома, возьмем на контроль. Скорректируем с Фондом капитального ремонта сроки проведения работ», — сказал Филипп Ефанов.

Напомним, что все возникающие вопросы можно задать также по телефону «горячей линии» главы Павловского Посада: 2-99-03. Запись на личный прием доступна по номеру: 2-99-05.