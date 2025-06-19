Замглавы Павловского Посада провел встречу с жителями домов на 2 улицах

Традиционный пеший обход территорий провел заместитель главы Павлово-Посадского городского округа Филипп Ефанов. На встрече с жителями на Южной улице и улице Зыбина он также обсудил вопросы благоустройства дворов и ремонт многоквартирных домов.

«Жителей домов на Южной улице волнуют вопросы подтопления территории, ямочного ремонта дороги и устройства тротуара от детского сада к дому. Дал поручение коллегам из муниципального учреждения „Благоустройство“ подготовить эскиз планируемой к проведению работ территории с учетом технического решения в части подтопляемого участка, а также включить данные мероприятия в план комплексного благоустройства на 2026 год», — сказал Филипп Ефанов.

Капремонт и содержание дома волновали и жителей № 2в на улице Зыбина. Замглавы муниципалитета пообещал проработать вопрос с профильными специалистами администрации и представителями управляющей компании.

Отметим, что интересующие вопросы жители могут задать не только на выездных встречах, но и по телефону горячей линии главы: 2-99-03. Также можно записаться на личный прием по телефону: 2-99-05.