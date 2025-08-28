Замглавы Павловского Посада провел встречу с жителями дома № 7 по улице Щорса

Первый заместитель главы Павлово-Посадского округа Филипп Ефанов провел встречу с жителями округа. Мероприятие прошло в формате «повторного касания», целью которого является контроль за выполнением ранее данных поручений и рассмотрение поступивших обращений. В ходе встречи был рассмотрен вопрос ремонта жилого фонда.

Филипп Ефанов отметил, что встреча стала повторной. На сегодняшний день работы почти завершены. Осталось провести ремонт кладки над оконным блоком в третьем подъезде. Работы завершат до 15-го сентября. Также жильцы дома № 7 по улице Щорса обратились с вопросом капитального ремонта кровли.

Жителям были даны все пояснения о необходимых мероприятиях для включения многоквартирного дома в план капитального ремонта.

Задать интересующие вопросы можно по телефону Горячей линии Главы: 2-99-03.

Записаться на личный прием можно по телефону: 2-99-05.