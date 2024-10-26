Замглавы Павловского Посада посетил производство елочных украшений

Более 80 лет в деревне Данилово работает фабрика по производству елочных игрушек. Готовность предприятия к сезону проверили представители администрации Павлово-Посадского городского округа.

Работники фабрики «Иней» создают уникальные елочные украшения. Это старейшее предприятие по выпуску таких стеклянных изделий ручной работы.

Здесь производят верхушки, шары разного диаметра, фигурки формовой выдувки, шишки и подвески. Ассортимент рисунков постоянно обновляют, при этом выпуская не более 500 шаров на одно изображение.

Встречу с директором фабрики провел заместитель главы Павлово-Посадского городского округа Андрей Федоров. На ней обсудили благоустройство прилегающей к заводу территории и создание парковок для туристических автобусов. На фабрике проходят групповые экскурсии.

«Также с руководителем осмотрели производственные помещения, очень интересный музей елочной игрушки и узнали секрет изготовления елочных игрушек», — прокомментировал Александр Федоров.

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