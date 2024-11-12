Замглавы Павловского Посада Филипп Ефанов провел личный прием жителей

В Павловском Посаде состоялся личный прием граждан, который провел первый заместитель главы округа Филипп Ефанов. В ходе мероприятия жители смогли задать свои вопросы и обсудить актуальные темы.

Одним из основных вопросов, поднятых на приеме, стало благоустройство территории в деревне Данилово. Заявитель Андрей Викторович представил презентацию и рассказал о планах по созданию детского парка «В гостях у доброй сказки», который будет реализован за счет инвестиций. Филипп Александрович отметил, что на сегодняшний день земельный участок, на котором планируется строительство парка, является объектом муниципального имущества и предлагается к продаже через публичное предложение.

«Договорились проработать вопрос и продумать варианты предоставления земли, подходящие под реализацию данного проекта», — подчеркнул Филипп Ефанов.

Напомним, что такие встречи проходят ежемесячно в Павловском Посаде, предоставляя жителям возможность напрямую общаться с властями и решать волнующие их вопросы. Записаться на личный прием можно по телефону: 2-11-79.

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