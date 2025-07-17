Замглавы Павлово-Посадского округа провел встречу с жителями
Первый заместитель руководителя муниципалитета Филипп Ефанов встретился с жителями Центрального района Павловского Посада. Основными темами обсуждения стали вопросы жилищно-коммунального хозяйства и экологии.
Филипп Ефанов рассказал, что жильцы улиц Кирова, Каляева, Вокзальной и Чапаева пожаловались на резкий запах сероводорода в центре города.
«На сегодняшний день запах отсутствует, но, по словам заявителей, проблема имеет повторяющийся характер», — отметил заместитель главы округа. Он поручил местному филиалу «Мособлводоканала» провести проверку канализационных сетей и установить причины возникновения запаха и источник загрязнения.
На встрече также обсудили вопросы благоустройства общественных пространств, ремонта дорог и работы парков.
Напомним, что жители Павлово-Посадского округа могут задать волнующие их вопросы по телефону горячей линии главы муниципалитета: 2-99-03. На личный прием можно записаться по номеру: 2-99-05.