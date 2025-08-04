Замглавы Наро-Фоминска проверил работы по борьбе с борщевиком в округе

Андрей Ковалько побывал на трех проблемных участках, в том числе на землях компаний «Восход» и «Элинар-Агро». Он отметил две принципиально разные модели поведения.

Так, сотрудники «Элинар-Агро» после уведомления ликвидировали борщевик в течение недели. На предприятии «Восход» лишь заплатили штраф в 150 тысяч рублей. Материалы по факту направили в контрольные органы.

В целом планомерную работу ведут во всех девяти территориальных управлениях округа. Специалисты косят растение, рыхлят почву и обрабатывают ее спецпрепаратами. Контролирует все работы глава Наро-Фоминского городского округа Роман Шамнэ.

«Ликвидация борщевика — это наша общая задача, требующая системного подхода и ответственности каждого землепользователя. Это необходимо для защиты здоровья жителей округа, экологии и сельского хозяйства», — добавил Роман Шамнэ.