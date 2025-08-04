Замглавы Наро-Фоминска проверил подготовку сельхозпредприятий к зиме

Сельхозпроизводители Наро-Фоминска планируют выполнить план этого сезона несмотря на непогоду. Накануне работы проинспектировал первый заместитель главы городского округа Виталий Ширшов.

Сейчас предприятия растениеводства Наро-Фоминска обрабатывают более 12 тысяч гектаров полей. Специалисты заготавливают корма и убирают урожай озимых.

К примеру, компания «Рота-Агро „Благовещенье“ обеспечивает кормами более трех тысяч голов крупного рогатого скота и овец. Здесь на зиму понадобится 600 тонн сена, 24 тысяч тонн сенажа и 20 тысяч тонн кукурузного силоса.

Уборка зернофуража стартует в ближайшие дни. Производитель активно пользуется субсидированной поддержкой Московской области.

«Несмотря на сложные погодные условия, коллектив работает слаженно. Это вселяет уверенность, что зимовка пройдет успешно. Агропромышленный комплекс — основа продовольственной безопасности округа. Он создает рабочие места, обеспечивает жителей качественными продуктами и укрепляет экономику», — сказал Виталий Ширшов.