Замглавы Мытищ провел встречу с жителями микрорайона Пироговский

Встречу в формате выездной администрации провели на Фабричной улице в Мытищах. Пообщались с жителями профильные специалисты, депутаты и представители администрации.

Встречу у магазина «Чижик» провел заместитель главы городского округа Мытищи Артур Суворов. Основным вопросом стало состояние дороги, которая ведет на стоянку автомобилей мимо магазина.

Покупатели часто паркуют свои автомобили на обочине или тротуар, что мешает пешеходам. По итогам общения совместно с жителями приняли решение расширить дорогу с помощью переноса ограждения на три метра и облагородить территорию.

«Дворовая территория здесь требует обновления. Есть вопросы по дренажной системе и состоянию асфальтового покрытия. Предстоит перенос ограждения стоянки напротив магазина, после чего выйдем к жителям с проектом благоустройства. Вместе все прорисуем, утвердим и включим в программу комплексного благоустройства», — прокомментировал заместитель директора управления благоустройства администрации Мытищ Роман Комлев.

Отметим, что такие встречи с жителями в формате «срочной выездной администрации» проходят в округе регулярно и помогают решать вопросы оперативно.