Замглавы Мытищ Павел Нуштаев провел встречу со старостами деревни Федоскино

Фото: Пресс - служба Мытищи

Заместитель главы городского округа Мытищи Павел Нуштаев провел встречу со старостами территориального управления «Федоскино». Мероприятие состоялось в Центре культуры и досуга «Марфино».

Павел Юрьевич отметил, что вопросов по земле, особенно на сельской территории, всегда много. Они касаются оформления или переоформления земельных участков, видов их разрешенного использования и верного разграничения. Постарались ответить на все, а те, что требуют дальнейшего решения, взяты на контроль.

Староста деревни Красная Горка Лариса Гудкова поблагодарила администрацию за внимание к сельским территориям. Она напомнила, что в этом году на территории деревни сделали отличную спортивную площадку и проводят ремонт дорог.

Отметим, что по итогам встречи составлен протокол с конкретными сроками выполнения поставленных задач. Это позволит оперативно и эффективно решать проблемы, волнующие жителей территориального управления «Федоскино».

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о важности выездных администраций в Подмосковье.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Приоткрыть завесу тайны. В «Мираторге» рассказали, как следят за качеством продукции

Фейк: больных свиным гриппом отравили азотистоводородной кислотой

С любимыми не расставайтесь. Как в России планируют бороться с разводами

Свобода ценой свободы. За что преследовали и почему отпустили Ассанжа

Ученица из Королева выиграла Гран-при премии Росприроднадзора «Экология — дело каждого»

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте