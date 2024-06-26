Замглавы Мытищ Павел Нуштаев провел встречу со старостами деревни Федоскино
Заместитель главы городского округа Мытищи Павел Нуштаев провел встречу со старостами территориального управления «Федоскино». Мероприятие состоялось в Центре культуры и досуга «Марфино».
Павел Юрьевич отметил, что вопросов по земле, особенно на сельской территории, всегда много. Они касаются оформления или переоформления земельных участков, видов их разрешенного использования и верного разграничения. Постарались ответить на все, а те, что требуют дальнейшего решения, взяты на контроль.
Староста деревни Красная Горка Лариса Гудкова поблагодарила администрацию за внимание к сельским территориям. Она напомнила, что в этом году на территории деревни сделали отличную спортивную площадку и проводят ремонт дорог.
Отметим, что по итогам встречи составлен протокол с конкретными сроками выполнения поставленных задач. Это позволит оперативно и эффективно решать проблемы, волнующие жителей территориального управления «Федоскино».
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