Замглавы Лосино-Петровского встретилась с жителями поселка Свердловский

Заместитель главы городского округа Лосино-Петровский Вера Алексеева провела встречу с жителями Заводской улицы в поселке Свердловский. Обход начался с дома № 2, где ранее поступила жалоба на оставленные после капитального ремонта теплотрассы старые трубы.

Проблему оперативно решили: трубы вывезены с территории. Жители активно задавали вопросы о будущем благоустройстве района. После завершения капитального ремонта тепловых сетей и строительства новой поликлиники планируется создание комфортного пространства. Работы начнутся в теплое время года. Особое внимание уделено пожеланиям жителей: вернуть лавочки и высадить декоративные кустарники и деревья. В мае, в рамках празднования 80-летия Победы, совместно с жителями будет высажена Аллея Победы.

Также обсуждалась модернизированная детская площадка у дома № 3. Несмотря на благодарность за обновление, жители выразили обеспокоенность отсутствием ограждения между игровой зоной и парковкой. Этот вопрос будет решен в ближайшее время.

Еще одной важной темой стал открытый колодец, представляющий опасность для пешеходов. На данный момент его временно огородят, а окончательное решение вопроса будет включено в план комплексного благоустройства.