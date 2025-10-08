Замглавы Котельников Мария Галузо посетила детский центр «Букварик»

В июне текущего года в микрорайоне Южный в Котельниках открыли детский центр «Букварик». Заместитель руководителя округа Мария Галузо побывала в учебном заведении, осмотрела группы и кабинеты, побеседовала с руководством.

Детский центр «Букварик» — уже не первый проект индивидуального предпринимателя Михаила Семакина. Он и его жена Елена несколько лет назад открыли в этом же микрорайоне детский сад «Мишутка».

По словам руководителя центра Елены Семакиной, после ремонта в «Букварике» оказывают услуги по дневному пребыванию детей, в том числе работает группа выходного дня. Цены для жителей микрорайона стараются поддерживать приемлемые.

Дети посещают творческие и развивающие занятия, занимаются физкультурой, ходят на прогулки. Помимо этого, для малышей предусмотрели тихий час.

Отметим, что детский центр «Букварик» — участник конкурсного отбора на предоставление субсидии социальным предпринимателям. Итоги подведут в ноябре, максимальная сумма финансовой поддержки составляет два миллиона рублей. Конкурс организовало Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.