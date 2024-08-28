Замглавы Коломны навестила детей из Курской области в семейном центре

К ребятам, отдыхающим в семейном центре «Вдохновение», приехали заместитель главы городского округа Коломна Ирина Дмитриева и депутат Московской областной думы Игорь Исаев. Они осмотрели условия, в которых живут дети, а также подарили им подарки.

Заместитель главы городского округа Коломна Ирина Дмитриева и депутат Московской областной думы Игорь Исаев встретились с юными жителями Курской области, проживающими в семейном центре «Вдохновение». Гости привезли детям подарки: развивающие игры, конструкторы и наборы для творчества.

«Сейчас наша задача заключается в том, чтобы обеспечить ребятам чувство безопасности и уюта на новом для них месте. Сотрудники центра делают все возможное, чтобы каждый ребенок быстрее адаптировался и привык к переменам. А мы позаботимся обо всем остальном», — отметила Ирина Дмитриева.

Также замглавы и депутат осмотрели помещения учреждения и побеседовали с сотрудниками.

«В центре созданы все условия для комфортного проживания: оборудованы пять семейных блоков с двухместными и трехместными комнатами. Постоянное внимание к детям обеспечивают опытные воспитатели, психологи и медицинские работники, которые работают здесь круглосуточно», — рассказал депутат Игорь Исаев.

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