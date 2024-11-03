Замглавы Балашихи провела встречу с жителями микрорайона Авиаторов

Обход территории в микрорайоне Авиаторов провела заместитель главы городского округа Балашиха Лилия Татевосян. Она пообщалась с жителями и коммунальщиками.

Участие приняли активные жильцы микрорайона и представители управляющих компаний «Эрид» и «Пента». Они обсудили с замглавы содержание территории дома, контейнерных и детских площадок. К примеру, жильцы дома № 5/5 на Летной улице попросили обновить в их дворе детскую площадку.

Отметим, что такие обходы в Балашихе проводят регулярно. Заместители главы муниципалитета лично контролируют решение вопросов жителей. Информация о подобных встречах есть в Telegram-канале «Балашиха. Встречи с администрацией».

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