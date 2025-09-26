Замглавы Балашихи провел встречу с жителями по вопросам благоустройства

В корпусе № 2 школы № 33 прошла встреча заместителя главы городского округа Балашиха Дмитрия Варнавского с местными жителями в формате выездной администрации. Главной темой обсуждения стали вопросы санитарного состояния и благоустройства территорий микрорайонов.

Жители обратили внимание на необходимость завершения уточнения кадастровых границ земельных участков. Это позволит привлекать софинансирование для проведения работ по благоустройству дворов и общественных пространств, что значительно повысит качество жизни в микрорайонах.

«Мы постарались подробно ответить на все вопросы. Важно, что диалог с жителями продолжается, и подобные встречи помогают учитывать их инициативы при планировании развития территорий», — отметил Дмитрий Варнавский.

Особое внимание на встрече уделили благоустройству Горенского лесопарка. В настоящее время проект и концепция обновления лесопарка направлены в профильное министерство для дальнейшего согласования. Планируется создать единую пешеходную сеть, которая соединит несколько микрорайонов Балашихи — Янтарный, Изумрудный, Первого Мая, Новое Измайлово, Гагарина и Авиаторов. Этот масштабный проект призван сделать городской отдых более комфортным и доступным для жителей.

На мероприятии также присутствовали представители профильных управлений, которые взяли на контроль все вопросы и предложения жителей и передали их в соответствующие инстанции для дальнейшей проработки.