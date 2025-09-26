Замглавы Балашихи провел обход микрорайона Железнодорожный

Заместитель главы городского округа Михаил Объедков совместно с депутатом окружного совета Вадимом Кузнецовым, активными жителями микрорайона, а также сотрудниками МБУ «Балашиха — Благоустройство» и управляющей компании «Наш дом» провели рабочий обход территории микрорайона Железнодорожный. Целью обхода стало комплексное обследование состояния придомовых и общественных территорий.

Особое внимание уделялось содержанию контейнерных площадок, дворов и улиц микрорайона, детских игровых площадок, чистоте и безопасности пешеходных зон, что важно для комфортного передвижения жителей микрорайона. В время обхода проверили состояние дорог и тротуаров, включая Комсомольский проезд и Школьный бульвар.

Одним из ключевых объектов инспекции стал дом № 4 на Комсомольском проезде, где в настоящее время проводится капитальный ремонт. Участники встречи осмотрели ход работ и обсудили дальнейшие планы по улучшению жилищных условий.

Жители микрорайона получили возможность задать вопросы и внести предложения по благоустройству территории. Все обращения и предложения взяты на заметку и переданы в профильные ведомства для дальнейшего рассмотрения и реализации.