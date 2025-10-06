Замглавы Балашихи провел личный прием жителей

Заместитель главы Балашихи Максим Сидоркин провел личный прием, на котором обсудил с жителями актуальные вопросы благоустройства, организации проезда и соблюдения правил использования земельных участков. Во время встречи был поднят вопрос о соблюдении санитарных норм при организации парковочных мест.

Максим Сидоркин разъяснил, что нормативно не установлено обязательное расстояние от жилого дома до гостевой парковки у многоквартирного дома, что объясняет текущую ситуацию.

Жители улицы Свердлова обратились с просьбой разобраться с организацией проезда к подземному паркингу, который проходит по участку в общем долевом пользовании. Возникшие сложности связаны с установкой ограждения, и теперь предстоит совместно с собственниками найти оптимальное решение.

Еще одна жительница предложила установить памятный знак в честь погибших в годы Великой Отечественной войны на территории местного кладбища. Максим Сидоркин отметил, что эта инициатива может быть реализована в рамках программы инициативного бюджетирования, что позволит привлечь к проекту внимание и ресурсы.

Также на приеме рассмотрена жалоба жителя садоводческого товарищества на складирование строительных материалов и нарушение экологических норм. По итогам обращения запланирована выездная встреча с жителями СНТ и комиссионный осмотр территории для принятия необходимых мер.

«Каждый вопрос, поднятый сегодня, взят на контроль. Мы детально разобрали каждую ситуацию, дали правовые разъяснения и направили поручения в соответствующие структуры. Особенно важно, что мы не только реагируем на проблемы, но и помогаем реализовывать гражданские инициативы. Наша общая задача — сделать городскую среду комфортнее для жизни», — подчеркнул Максим Сидоркин.

Личные приемы граждан в Балашихе проходят регулярно. Все обращения фиксируются и передаются в профильные подразделения для оперативного решения.